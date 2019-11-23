شكرا لقرائتكم خبر عن العراق.. اندلاع حرائق فى 3 محال تجارية بشارع الرشيد وسط بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد مصدر أمنى فى العراق، مساء الجمعة، باندلاع حرائق داخل محال تجارية فى شارع الرشيد وسط العاصمة بغداد.

ووفقا لقناة "السومرية نيوز" العراقية، فإن حرائق اندلعت داخل ثلاثة محال تجارية قرب مقتربات جسر الأحرار ضمن شارع الرشيد، وسط بغداد، مضيفا أن فرق الدفاع المدنى توجهت إلى منطقة الحادث لمكافحة الحرائق.

يشار الى أن حرائق عدة اندلعت، أمس الجمعة، فى محال ومخازن تجارية بمنطقة شارع الرشيد والخلانى وما جاورها، التى تعد من المناطق التى تشهد احتكاكات من وقت الى آخر بين متظاهرين والقوات الأمنية.

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