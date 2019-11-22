دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة حماية اندرويد

رفعت جوجل المكافآت التي تدفعها للخبراء الأمنيين الذين يكتشفون ثغرات في أندرويد بخمسة أضعاف لتصل إلى مليون دولار للثغرة الواحدة!.

وأيضاً تعطي جوجل مكافأة إضافية 50% للثغرات التي يتم العثور عليها في نسخة المطورين من أندرويد أي تصبح المكافأة حتى 1.5 مليون دولار للثغرة.

وتدفع جوجل مكافأة المليون دولار لمن يتمكن من اختراق شريحة Titan M التي تقوم بحماية محمل الإقلاع وشاشة القفل والتعاملات المالية مع التطبيقات الخارجية، هذه الشريحة موجودة في هواتف بكسل الجديدة.

وكانت جوجل تدفع 200 ألف دولار كحد أقصى للثغرة منذ إطلاق برنامج مكافآت الثغرات الخاص بنظام التشغيل أندرويد الذي أطلقته عام 2010.

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وخلال الأعوام التسعة الماضية دفعت جوجل للباحثين الأمنيين الذين يكتشفون ثغرات ويبلغون عنها أكثر من 15 مليون دولار.

يأتي تشجيع جوجل المالي للباحثين الأمنيين لزيادة تأمين نظام أندرويد الذي يعمل على 2.5 مليار جهاز نشط.

يذكر أن جوجل كانت تدفع بداية 50 ألف دولار للثغرة الواحدة كحد أقصى، لكن لم يصلها أية إبلاغات بثغرة عالية الخطورة، لذا رفعت بعدها الحد الأقصى إلى 200 ألف دولار، واليوم هي ترفعه إلى مليون دولار!

التدوينة جوجل تدفع حتى مليون دولار لمن يخترق أندرويد ظهرت أولاً على عالم التقنية.