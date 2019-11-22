الأمير محمد بن سلمان يحضر منافسات "فورمولا إي"









اسماء السيد - حضر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم (الجمعة، انطلاقة الجولة الافتتاحية لبطولة "إيه بي بي فورمولا إي" للسيارات الكهربائية، في دورتها الثانية بمدينة الدرعية، والتي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات، وذلك في مستهل فعاليات "موسم الدرعية".

ولدى وصول ولي العهد حلبة السباق، بحضور الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء البحريني، والشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل ملك البحرين للأعمال الخيرية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية، عُزف السلام الملكي.

ويندرج سباق "فورمولا إي" ضمن إطار موسم الدرعية الذي يستمر شهراً كاملاً وتتخلله باقة متنوعة من الفعاليات الرياضية الكبرى، بما في ذلك "نزال الدرعية التاريخي"، بطولة العالم في الملاكمة للوزن الثقيل، و"كأس الدرعية للتنس" لفئة الرجال، ومهرجان الدرعية للفروسية.

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ويقام سباقا "فورمولا إي" في السعودية يومي 22 و23 نوفمبر، واللذان سيشهدان تطبيق وضع الهجوم، الذي يطلق عليه البعض اسم نظام "ماريو للكارتينغ" لتوفير قدرة دفع أكبر للسيارات من 225 كيلوواط إلى 235 كيلوواط.

حضر انطلاقة الجولة الافتتاحية للبطولة، رئيس وزراء إيطاليا الأسبق ماتيو رينزي، والشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الإماراتي، والشيخ عبد الله بن ناصر الصباح، والشيخ فهد بن ناصر الصباح، رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية، ورئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، والأمراء والوزراء، وكبار المهتمين من الدول الشقيقة والصديقة.