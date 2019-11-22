مبرمج شهير يحذر: احذفوا واتس آب من هواتفكم فورا

صحيفة الخليج الالكترونية

قدم مطور البرمجيات الشهير بافيل دوروف تحذيرا لمستخدمي تطبيق “واتس آب”، داعيا إياهم لحذفه بشكل سريع من هواتفهم الذكية، لخطورة حصول قراصنة على بيانات المستخدم.

وأوضح الخبير أن وجود تطبيق “واتس آب” في الهاتف يجعله هدفا سهل الاختراق من قبل القراصنة الأفراد أو كيانات أخرى تهاجم الهواتف عبر التطبيق، غير أنه لم يكشف عن آلية ذلك الإختراق.

وأضاف دوروف الذي أسس تطبيق “تيليغرام”، المنافس لـ”واتس آب”، أن المخترقين يمكنهم الحصول على جميع بيانات المستخدم عبر إرسال مقطع فيديو إليه، وأنه واثق بأن نقاط الضعف في التطبيق ستستخدم لانتهاك حقوق الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وأشار إلى أن الاختراق الذي حدث لـ “واتس آب” في مايو الماضي، دليل على ذلك، فقد استطاع القراصنة مراقبة المستخدمين بواسطة المكالمات التي تجري عبر “واتس آب”.