الرائد يستعيد توازنه بفوز صعب على الحزم

صحيفة الخليج الالكترونية

استعاد الرائد نغمة الانتصارات عقب فوزه الصعب على مضيفه الحزم 3-2، في المواجهة التي احتضنها ملعب الحزم بالرس، في المرحلة العاشرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وكانت المباراة تسير الى فوز للرائد بسهولة بعدما تقدم بثلاثية نظيفة، إلا أن الحزم انتفض في منتصف الشوط الثاني ونجح بتسجيل هدفين لم تكن كافية.

وانتظر الرائد حتى الدقيقة 21 حينما تمكن مهاجمه المغربي محمد فوزير من تسجيل هدف السبق بعدما تصدى لخطأ خارج منطقة الجزاء وسدد الكرة قوية استقرت في شباك الحارس الجزائري مليك عسلة.

وسنحت فرصة ثمينة للحزم لتسجيل هدف التعادل بعد حصوله على ركلة جزاء عند الدقيقة 30 إلا أن تسديدة مهاجمه السويدي كارلوس ستراندبيرغ وجدت الحارس الجزائري عز الدين دوخة الذي تصدى لها بصعوبة.

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وعند الدقيقة 42 تمكن الكاميروني أرناود دجوم من تسجيل الهدف الثاني للرائد بعد استغلاله لخطأ مدافع الحزم سيف حسين في ابعاد الكرة ليضعها في الشباك.

وفي الشوط الثاني واصل الرائد هجومه ونجح لاعبه أحمد الزين بتسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 56 بعدما أكمل تمريرة زميله الكولومبي ماكو بيريز بقدمه في شباك الحزم.

وفي منتصف الشوط الثاني فرض الحزم سيطرته وبدأ بهجومه بحثاً عن هدف تقليص الفارق ونجح عند الدقيقة 67 بتسجيل الهدف الأول عن طريق مدافعه أسامه الخلف الذي سدد كرةً قوية داخل منطقة الجزاء استقرت في شباك الحارس الجزائري عز الدين دوخة.

وواصل الحزم هجومه وتمكن مهاجمه السويدي كارلوس ستراندبيرغ بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 74 الذي استغل تمريرة حارس الرائد دوخة الخاطئة ليسدد الكرة في الشباك.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الرائد إلى 14 نقطة ليتقدم الى المركز العاشر بفارق الأهداف عن الحزم صاحب المركز الثامن.