بلدية #النماص تعلن إستعدادها لمواجهة الأمطار والتقلبات الجوية

أميرة الشهري

أوضح رئيس بلدية محافظة النماص المهندس عبدالله بن عائض ال دلبوح أن البلدية أكملت استعداداتها لإستقبال موسم الأمطار بتجهيز كامل المعدات والكوادر البشرية اللازمة، وحصر الأماكن التي قد تؤدي الى تجمع المياه وإعاقة الحركة.

وأكد بن دلبوح جاهزية فريق العمل من قسم الخدمات والطوارئ لاستقبال البلاغات على الرقم 940 على مدار الساعة ومعالجة كل بلاغ حسب نوعه ومكانه.

كما تم التنسيق مع كافة الإدارات الحكومية ذات العلاقة بمحافظة النماص ليكون موسم الأمطار آمناً بإذن الله تعالى.

فيما أوضح مدير إدارة الطوارئ عبدالله الشهومي أنه جرى توفير 5بوكلين و6 شيولات و6 قلابات و3 وايت لنزح المياه المتجمعة وذلك لمعالجة البلاغات في حال ورودها، إضافة إلى 100 عامل متواجدين على مدار الساعة، وسيارتي إسعاف وسيارات للطوارئ.