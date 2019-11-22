شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ساعات من العثور على الجثة.. القبض على قاتل الطالب بـ«أبو عريش» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تمكنت الجهات الأمنية في محافظة أبو عريش بمنطقة جازان من القبض على المتورط في واقعة قتل طالب عُثر على جثته أمس الخميس ملقاة بجانب أحد الأحواش قرب إحدى مدارس المحافظة.
وذكرت مصادر أن وحدة البحث والتحري استطاعت في وقت قياسي، فكّ غموض القضية بعد ساعات فقط من العثور على جثة الطفل وتم القبض على الجاني بعد مغرب يوم أمس، وتبين أنه يبلغ من العمر 25 عامًا واعترف بجريمته.
ومن المقرر إحالة ملف القضية للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات اللازمة.
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