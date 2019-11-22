بومبيو: نقف بفخر مع الشعب اللبنانى فى مظاهراته السلمية الداعية إلى الإصلاحات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، اليوم الجمعة، التزام بلاده بمستقبل أكثر إشراقا للبنان، معربا عن وقوف الولايات المتحدة مع الشعب اللبناني في مظاهراته السلمية التي تدعو إلى الإصلاحات ووضع حد للفساد.
وهنأ بومبيو في بيان صحفي الشعب اللبناني بمناسبة ذكرى الاستقلال، قائلا " في مثل هذا اليوم منذ ستة وسبعين عامًا، أصبح لبنان أمة حرة، واليوم، يظهر الشعب اللبناني للعالم أجمع التزامه بهذا المثل الأعلى " .
وتابع البيان الذي بثه الموقع الإلكتروني الرسمي للخارجية الأمريكية: "في هذه المناسبة، تؤكد الولايات المتحدة من جديد صداقتها الدائمة للشعب اللبناني، ونظل ملتزمين بمستقبل أكثر إشراقاً للبنان ونقف بفخر مع الشعب اللبناني في مظاهراته السلمية التي تدعو إلى الإصلاحات ووضع حد للفساد".
وأعرب بومبيو عن استعداد بلاده "للعمل مع حكومة لبنانية جديدة تستجيب لاحتياجات مواطنيها ولديها القدرة والإرادة السياسية لبناء لبنان مستقر ومزدهر ومستقل وآمن للجميع".
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