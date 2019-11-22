شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثى تقصف مناطق سكنية جنوبى الحديدة باليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قصفت ميليشا الحوثى مناطق مأهولة بالسكان فى مديرية الدريهمى جنوبى محافظة الحديدة غربى اليمن.



وذكر الموقع الرسمى للجيش اليمنى "سبتمبر نت"، أن المليشيا استهدفت بقذائف المدفعية والأسلحة، قرى سكنية شمالى مديرية الدريهمي، وتسببت فى إلحاق أضرار كبيرة بمنازل المواطنين.

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وكان مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدى أكد - فى وقت سابق- أن مليشيا الحوثى جندت أكثر من 30 ألف طفل وزجت بهم فى ساحات القتال، كما قامت بتغيير المناهج الدراسية وغرس المفاهيم الطائفية والعقائدية فى مناطق سيطرتها، بما يخدم الفكر المتطرف للمليشيا وغسل أدمغة الأطفال بمفاهيم متطرفة تشكل خطرًا على مستقبلهم.



وقال السعدى إن الحكومة اليمنية تبذل جهودًا كبيرة لحماية وصون حقوق الأطفال من خلال اتخاذ جملة من الإجراءات اللازمة لتحسين أوضاعهم ورفع معاناتهم، برغم الصعوبات التى تمر بها اليمن .



وأشار إلى أن الحكومة اليمنية اتخذت التدابير والإجراءات اللازمة لموائمة التشريعات الوطنية مع نصوص هذه الاتفاقية، بالإضافة إلى توقيعها مع الأمم المتحدة فى العام 2014 على خطة العمل لمنع استخدام وتجنيد الأطفال فى الصراع المسلح، وكذلك التوقيع على خارطة الطريق لتنفيذ هذه الخطة بالتعاون والتنسيق مع الأمم المتحدة.