عدن - ياسمين عبد الله التهامي - انفجار عنيف فى مجرة بعيدة يحطم الرقم القياسى لألمع ضوء بالكون.. فيديو

الجمعة 22 نوفمبر 2019

الخليج 365

حطم انفجار عنيف فى مجرة ​​بعيدة الرقم القياسى لألمع ضوء لم يسبق له مثيل فى الكون، إذ انبعث من انفجار أشعة جاما.



وشارك فى هذا الاكتشاف، الذى نشر فى مجلة Nature، أكثر من 300 عالم من جميع أنحاء العالم، إذ أكدت الدكتورة جيما أندرسون، المؤلفة المشاركة من جامعة كورتين، أن انفجارات أشعة جاما هى أكثر الأحداث نشاطًا فى الكون، وهى الأضخم نشاطًا منذ الانفجار الكبير، إذ تحدث بعيدًا ولا يمكن اكتشافها إلا عند توجيه الحزم مباشرة إلى الأرض، ويمكن أن تستمر من بضع ميلى ثانية إلى بضع ساعات.

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وقالت أندرسون، "من المحتمل أن تنتج هذه الانفجارات من نجمة ضخمة تم تفجيرها، ليترك الانفجار وراءه ثقبًا أسود، لينطلق انفجار بنفس قدر الطاقة فى بضع ثوانٍ".

وأوضحت أندرسون أن انفجارات أشعة جاما تظهر فى السماء دون سابق إنذار، مرة واحدة يوميًا.

وأضافت، "عادة ما تستمر الانفجارات نفسها لبضع ثوانٍ فقط، لكن لديها شفقًا يمكن ملاحظته بواسطة التلسكوبات مثل MAGIC لعدة دقائق، والتلسكوبات الراديوية لشهور أو حتى سنوات."

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