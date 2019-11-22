برشلونة يوافق على رحيل لاعبه الفرنسي توديبو

صحيفة الخليج الالكترونية

وافق برشلونة الأسبانى على رحيل الفرنسي جان كيلر توديبو، مدافع البلوجرانا، إلى باير ليفركوزن الألمانى خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وأكدت صحيفة “سبورت” الأسبانية أن ليفركوزن يتفاوض مع برشلونة منذ بضعة أسابيع، للاتفاق على صفقة إعارة مع خيار الشراء.

وأضافت الصحيفة أن إرنستو فالفيردى، مدرب برشلونة، منح توديبو الضوء الأخضر للرحيل عن البلوجرانا، خاصة بعد استعادة صامويل أومتيتي كامل لياقته البدنية، على أن يصبح رونالد أراخو خيارًا رابعًا فى دفاع البلوجرانا.

وأوضحت الصحيفة أن المفاوضات تسير بطريقة إيجابية حتى الآن، وسط توقعات بدفع ليفركوزن مبلغ 10 مليون يورو في حالة شراء توديبو.