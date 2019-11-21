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شكرا لقرائتكم خبر عن «الحرس الوطني» يُعلن نتائج القبول بعدة وظائف للرجال والنساء والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت وزارة الحرس الوطني، اليوم الخميس، أسماء المقبولين على عدد من الوظائف للرجال والنساء بموقع الوزارة بالتعاون مع منظومة التوظيف الحكومي “جدارة” المعلنة بتاريخ 1440/11/18هـ.
وأهابت الوزارة بالمقبولين الحضور إلى مركز التدريب والبرامج الثقافية بمدينة الملك عبد العزيز السكنية بخشم العان لاستكمال إجراءات الكشف الطبي مع إحضار أصل الهوية الوطنية وعدد 3 صور شخصية ملونة حديثة مقاس ٤x٦ وخطاب مختوم من البنك يحتوي على حساب الآيبان.
وأوضحت أن استقبال المقبولين من الرجال لمدة (يومين) اعتباراً من يوم الأحد الموافق 1441/03/27هـ، فيما يكون استقبال المقبولات من النساء لمدة (يوم واحد) يوم الثلاثاء الموافق 1441/03/29هـ.
وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن الاتصال والاستفسار عند الحاجة على الرقم (4912222 تحويلة 23356) والبريد الإلكتروني ([email protected]).
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