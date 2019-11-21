دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة برمجية خبيثة أندرويد

اكتشف باحثون أمنيون وجود ثغرات أمنية خطيرة لم يتم سدها بعد في مكونات عدد من أشهر تطبيقات أندرويد مثل فيس بوك و وي شات وعلي اكسبريس.

ويستخدم عادة مطوري التطبيقات مكتبات جاهزة أو مكونات أخرى متاحة كمصدر مفتوح في تطبيقاتهم لتوفير الوقت والجهد بدلاً من إعادة برمجتها بالكامل، ويحدث أحياناً أن تكتشف ثغرات أمنية في تلك المكونات يطلب من المطورين تحديث تطبيقاتهم لتضمين الحلول الأمنية لها.

إلا أن باحثوا شركة Check Point الأمنية عثروا على ثغرات في مكتبات مستخدمة ضمن مجموعة من التطبيقات الشهيرة مثل فيس بوك ومسنجرها وانستجرام وSHAREit ووي شات وRetrica ما يعرض مليارات المستخدمين للخطر!.

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من بين تلك الثغرات في مكتبات التعامل مع ملفات الصوت والفيديو حيث تسمح للقراصنة تنفيذ شيفرات برمجية خبيثة عن بعد، المشكلة الأخطر أن آخر تحديث أمني تلقته تلك المكتبات كان منذ عامين.

الخطر هنا يقع على عاتق مطوري المكتبات ومطوري التطبيقات أيضاً وليس فقط جوجل عبر تحسين قدرات حماية وأمان متجرها ليقوم بإجراء فحص للمكتبات المضمنة في شيفرة تطبيقات أندرويد.

التدوينة اكتشاف ثغرات أمنية في مكونات تطبيقات أندرويد شهيرة ظهرت أولاً على عالم التقنية.