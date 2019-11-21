شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة الرياض الإدارية توقف محاسباً قانونياً خالف نظام العمل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قضتت المحكمة الإدارية بالرياض، اليوم الخميس، بإيقاف أحد المحاسبين القانونيين عن ‏مزاولة المهنة لمدة شهر، اعتبارًا من 20 نوفمبر 2019 الجاري.

وكشفت لجنة التحقيق في مخالفات أحكام نظام المحاسبين ‏القانونيين عن سبب الوقف بقولها إن المحاسب لم يلتزم بالأنظمة ‏والمعايير المهنية عند مراجعته قوائم مالية لمنشأة تجارية‎.‎

بدورها قامت وزارة التجارة والاستثمار، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، بنشر قرار المخالفة.