شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة الرياض الإدارية توقف محاسباً قانونياً خالف نظام العمل والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
قضتت المحكمة الإدارية بالرياض، اليوم الخميس، بإيقاف أحد المحاسبين القانونيين عن مزاولة المهنة لمدة شهر، اعتبارًا من 20 نوفمبر 2019 الجاري.
وكشفت لجنة التحقيق في مخالفات أحكام نظام المحاسبين القانونيين عن سبب الوقف بقولها إن المحاسب لم يلتزم بالأنظمة والمعايير المهنية عند مراجعته قوائم مالية لمنشأة تجارية.
بدورها قامت وزارة التجارة والاستثمار، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، بنشر قرار المخالفة.
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