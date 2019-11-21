شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 28 كجم حشيش مخبأة داخل حوض مركبة بعسير (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تمكنت قوة من الإدارة العامة للمجاهدين، بمنطقة عسير من ضبط ‏كمية من مادة الحشيش المخدر، مخفاة داخل حوض إحدى ‏المركبات، تقدر بنحو 28 كيلو جراما.‏

وأوضحت الإدارة العامة للمجاهدين بوزارة الداخلية، في بيان لها، أنه تم إحالة قائد المركبة والمضبوطات للجهات ‏المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية.‏