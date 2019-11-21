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شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 28 كجم حشيش مخبأة داخل حوض مركبة بعسير (صور) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تمكنت قوة من الإدارة العامة للمجاهدين، بمنطقة عسير من ضبط كمية من مادة الحشيش المخدر، مخفاة داخل حوض إحدى المركبات، تقدر بنحو 28 كيلو جراما.
وأوضحت الإدارة العامة للمجاهدين بوزارة الداخلية، في بيان لها، أنه تم إحالة قائد المركبة والمضبوطات للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية.
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