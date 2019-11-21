شكرا لقرائتكم خبر عن توجيه مهم من «ساما» للبنوك بشأن خدمة «مدى» بوِرَش السيارات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، توجيهاً مهماً بضرورة سرعة ‏استكمال جاهزية البنوك والمصارف، استعداداً لتلقي طلبات ‏أصحاب وِرَش السيارات والخدمات ذات العلاقة بتوفير خدمة ‏نقاط البيع من خلال نظام المدفوعات الوطني “مدى”.‏

وأشارت المؤسسة إلى أن الخطوة تأتي تحقيقا لتوجهات برنامج ‏تطوير القطاع المالي الاستراتيجية في الحد من التعاملات النقدية ‏وتعزيز المدفوعات الإلكترونية في سبيل الوصول إلى مجتمع غير ‏نقدي.‏

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وأشارت “ساما” إلى أنه بالتعاون مع وزارتي الشؤون البلدية ‏والقروية والتجارة والاستثمار، تم إلزام ورش السيارات والخدمات ‏ذات العلاقة بتوفير خدمة “مدى نقاط البيع” ابتداءً من تاريخ ‏‏18 / 03 / 1441هـ الموافق 15 / 11 / 2019م.‏