الأسد يرفع الرواتب والأجور الشهرية للسوريين

دبي - بواسطة محمد فارس © Roya News قدمت بواسطة أصدر الرئيس السوري بشار الأسد الخميس، مرسومًا بإضافة مبلغ 20000 ليرة سورية "حوالي 28 دينار أردني" إلى الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة لكل من العاملين المدنيين والعسكريين. ويعمل بالقرار بعد إضافة التعويض المعيشي الممنوح إلى الفئات المستفيدة من أحكام المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2017 وأحكام المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 2016 إلى الرواتب والأجور المقطوعة ويعد جزءا منها. ويعمل بالمرسوم مع مراعاة أحكام المادتين (1) و (2) من المرسوم التشريعي رقم (8) لعام 2018 يضاف التعويض المعيشي الممنوح إلى الفئات المستفيدة من أحكام المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2015 وأحكام المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 2016 إلى الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي ويعد جزءا منها . اقرأ أيضاً : الدفاعات الجوية السورية تسقط "أهدافاً معادية" جنوب دمشق ووفق وكالة الأنباء السورية، يضاف مبلغ 20000 ليرة سورية إلى الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة المحسوبة وفق أحكام المادة (1) من هذا المرسوم التشريعي لكل من العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام والبلديات ووحدات الإدارة المحلية والعمل الشعبي والشركات والمنشات المصادرة والمدارس الخاصة المستولى عليها استيلاء نهائيا ومن في حكمها وسائر جهات القطاع العام وكذلك جهات القطاع المشترك التي لا تقل نسبة مساهمة الدولة فيها عن 75 بالمئة من رأسمالها.

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