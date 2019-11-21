شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. مواطن يحذر من خطر يهدد حياة هواة البر والمتنزهين عقب هطول الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذر مواطن عبر مقطع فيديو، هواة البر والمتنزهين من بعض المناطق التي تمتلئ بمياه الأمطار ولا يظهر عليها ذلك.

وبحسب المقطع المتداول، الذي حاز على تفاعل كبير من قبل المغردين على موقع “تويتر”، فإنه يحدث هبوطٌ في الأرض لا يمكن الشعورُ به إلا بعد الاقتراب منه والانزلاق في المياه.

وأوضح صاحب المقطع أنه بإلقاء حجر إلى هذه الأرض الغير مستوية يتضح امتلاؤها بمياه الأمطار، مكرراً تحذيره للمواطنين بأخذ الحيطة والحذر من مثل هذه المناطق عقب هطول الأمطار.

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