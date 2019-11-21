شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: القضية الفلسطينية على مقدمة الأجندة الخارجية للمملكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت المملكة العربية السعودية أن القضية الفلسطينية ستظل على مقدمة أجندتها السياسية الخارجية حتى تمكين الشعب الفلسطينى من ممارسة حقوقه التى كفلتها له قرارات الشرعية الدولية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية اليوم الخميس أن ذلك جاء خلال بيان السعودية أمام اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، والتي ألقتها السكرتير أول سارة عاشور.

وأعربت عاشور - في بداية الكلمة - عن تقدير المملكة للجهود التي بذلتها اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه والدفاع عن الحقوق المشروعة للفلسطينيين.. وقالت: "إنه بعد عدة أيام سنحتفل بالذكرى الحادية والسبعين لليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، حيث مضت أكثر من سبعين عاما على أكبر مأساة إنسانية شهدها العالم، وهي مأساة إعطاء الحق لمن لا يملك الحق".

وأوضحت عاشور أن السعودية تؤكد بشكل مستمر أهمية القضية الفلسطينية ومركزيتها لقيادة المملكة وشعبها، حتى نيل حقوقه المشروعة في بناء دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967، وعاصمتها القدس الشريف وفق الأسس المتفق عليها ومبادرة السلام العربية التي تقدمت بها المملكة.

وأشارت إلى أن بناء إسرائيل المستوطنات يعد مخالفا لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، ويقف عقبة أمام تحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وحل الدولتين.

وجددت - في ختام الكلمة - تأكيد المملكة على دعم القضية الفلسطينية، مشيدة بالدور المهم الذي تقوم به اللجنة بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني.