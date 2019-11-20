متظاهرو البصرة يحاصرون "مواقع نفطية" استراتيجية

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty المتظاهرون يطالبون بالقضاء واصل المتظاهرون العراقيون، يوم الأربعاء، قطع كافة الطرق المؤدية إلى الحقول والمواقع النفطية، في قضاء الزبير، غربي مدينة البصرة، احتجاجا على تردي الوضع الاقتصادي في البلاد رغم موارده النفطية الهائلة.

وبحسب مراسل "سكاي نيوز عربية"، فإن المتظاهرين منعوا الموظفين من الوصول إلى المواقع النفطية التي تمثل صادراتها 70 في المئة من نفط العراق.

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مقدم من Anadolu Agency

انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي أردوغان: فرهاد عبدي شاهين (مظلوم كوباني) هو في الأصل الابن المعنوي لزعيم منظمة "بي كا كا" الإرهابية قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لنظيره الأمريكي دونالد ترامب، "إن الذين تصفهم بالأكراد هم "ب ي د/ بي كا كا" وهؤلاء إرهابيون وتنظيمهم فرع لـ"بي كا كا" الإرهابية" Anadolu Agency - Arabic

أردوغان لترامب: الذين تصفهم بالأكراد هم "ب ي د/ بي كا كا" الإرهابي قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لنظيره الأمريكي دونالد ترامب، "إن الذين تصفهم بالأكراد هم "ب ي د/ بي كا كا" وهؤلاء إرهابيون وتنظيمهم فرع لـ"بي كا كا" الإرهابية". Anadolu Agency - Arabic

تشييع جثامين ثمانية شهداء من عائلة واحدة وسط قطاع غزة شيّع فلسطينيون، الخميس، جثامين 8 شهداء، ينتمون لعائلة واحدة، قضوا في غارة إسرائيلية، فجرا، على عائلة السواركة، بمدينة دير البلح، وسط قطاع غزة، بينهم خمسة أطفال وسيدتين. Anadolu Agency - Arabic 1 إلغاء الإعدادات إيقاف HD HQ Advertisements SD LO مشاهد من الحياة اليومية للمحتجين في ساحة التحرير ببغداد Anadolu Agency - Arabic مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

وفي غضون ذلك، تستمر عمليات الكر والفر والسيطرة على الجسور والساحات وفقدانها بين المتظاهرين العراقيين وقوات الأمن ومكافحة الشغب العراقية في العديد من مناطق العراق.

واستعادت قوات مكافحة الشغب العراقية السيطرة، الأربعاء، على جسر الأحرار، الذي يعد ثالث أكبر جسور العاصمة بغداد التي سيطر عليها المتظاهرون ضد الفساد والنخبة الحاكمة التي يتهمونها بـ"العمالة" لإيران.

وجاء ذلك بعد أن شنت هذه القوات حملة مباغته مصحوبة بإطلاق كثيف لقنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه المتظاهرين لإجبارهم على الانسحاب من وسط الجسر.

ويواصل المحتجون الغاضبون في العراق، مظاهراتهم منذ أوائل أكتوبر الماضي، رغم الوعود الجديدة التي أعلنتها كتل سياسية كبيرة الثلاثاء.

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وكانت عدة كتل سياسية عراقية، تمثل أطرافا رئيسية في الحكومة، اجتمعت الثلاثاء، وأصدرت مقترحات لخطوات إصلاحية حتى نهاية العام الحالي.

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