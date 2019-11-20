شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية البحرينى يؤكد التزام بلاده بسياستها فى التواصل البناء مع دول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، أن بلاده تلتزم بسياستها في التواصل البناء مع دول العالم وتعتز بدورها ومبادراتها الرامية لترسيخ التعايش والحوار بين الشعوب والأديان، إدراكا بأهميه هذه القيم كركائز أساسية ولازمة للنهوض بالمجتمعات .

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية، أن ذلك جاء خلال استقبال وزير الخارجية البحريني ،خلال زيارته الحالية لموسكو، المطران نيفون صيقلي ممثل بطريركية انطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكس لدى بطريركية موسكو وعموم روسيا.

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بدوره، أشاد المطران نيفون صيقلي بمملكة البحرين كنموذج رائد في التنوع الديني واحترام الحقوق والحريات، معربا عن عميق تقديره للجهود الكبيرة التي تبذلها على الصعيدين الإقليمي والدولي من أجل تعزيز التقارب بين الحضارات والثقافات، متمنيا لمملكة البحرين دوام التقدم والرخاء.

وفي السياق، التقى وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، اليوم، البروفيسور فيتالي نعومكن رئيس معهد الدراسات الشرقية التابع للأكاديمية الروسية للعلوم في موسكو، حيث أعرب عن تقديره للجهود البحثية والأكاديمية التي يقوم بها المعهد ودوره في إرساء قيم التعايش والحوار بين مختلف الثقافات والمجتمعات وتعزيز التواصل والتقارب بين الشعوب.

وأكد حرص البحرين على التعاون مع المعهد فيما ينجزه من مبادرات وبرامج لتحقيق هذه الأهداف التي تتطلع إليها جميع الدول.