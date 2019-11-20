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إصابة فتى فلسطيني بمواجهات مع قوات إسرائيلية بالقدس

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القدس/ سعيد عموري/ الخليج 365

أُصيب فتى فلسطيني، مساء الأربعاء، بالرصاص الحيّ خلال مواجهات مع قوات إسرائيلية، في بلدة العيزرية، شرقي القدس.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، بأن فتى يبلغ من العمر 16 عامًا، أصيب بالرصاص الحيّ خلال مواجهات في منطقة "المقبرة" ببلدة العيزرية، وتم نقله لتلقي العلاج، دون تفاصيل عن حالته الصحية وملابسات الحادث.

وتشهد بلدة العيزرية وأبوديس، المتجاورتين مواجهات مع الجيش الإسرائيلي، واعتقالات للشبان الفلسطينيين، بشكل شبه يومي، لأسباب بينها زعم البحث عن مطلوبين.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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