شكرا لقرائتكم خبر عن خدمة في «الآيفون» لو فعّلتها تحسن «نومك» وترتب لك يومك (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
نشر عبدالعزيز الحمادي، الخبير التقني والمهتم بنشر المعرفة الرقمية، عبر حسابه في “تويتر”، مقطع فيديو أوضح من خلال خاصية مفيدة في آيفون تسمى “خاصية وقت النوم”.
وقال الحمادي: “في الآيفون خدمة لو فعّلتها ستُحسن من نومك وتحوله إلى نوم صحي بشكل كبير، وسيترتب لك يومك بشكل أفضل، والغريب أن الكثير من الناس لم يستخدموها”.
وأضاف أنه باستخدام هذه الخاصية يقل سهرك وتتحسن نفسيتك وتستطيع النهوض مبكراً، وطريقة تفعيلها بسيطة.
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