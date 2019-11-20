شكرا لقرائتكم خبر عن خطاب سنوى مرتقب اليوم للملك سلمان يحدد سياسة السعودية الداخلية والخارجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلقى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، خطابه السنوى فى مجلس الشورى السعودى، اليوم، الأربعاء، وذلك فى مستهل أعمال السنة الرابعة من الدورة السابعة للمجلس.

ويشمل الخطاب، وفقا لبيان صادر عن مجلس الشورى، مراجعة للمنجزات الوطنية الكبرى خلال العام المنصرم، وبيان موقف المملكة من الأحداث الإقليمية والعالمية، والسياسية والاقتصادية والأمنية.

وأعرب رئيس مجلس الشورى السعودى الدكتور عبدالله آل الشيخ عن اعتزازه بمناسبة تشريف خادم الحرمين الشريفين للمجلس، مشيرًا إلى أن الكلمة الضافية التى يتفضل بها خادم الحرمين الشريفين ترسم معالم السياسة للمملكة، وتحدد منطلقات العمل لمجلس الشورى.

وأضاف آل الشيخ: "بدعم القيادة وبتعاون الجهات الحكومية عقد المجلس 65 جلسة فى سنته الثالثة من الدورة السابعة، وأصدر 262 قرارًا، رفعها لمقام خادم الحرمين الشريفين".