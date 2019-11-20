شكرا لقرائتكم خبر عن مكة.. تكريم خاص لمُعلم تبرع بإحدى كليتيه لشقيقه (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

احتفل منسوبو مدرسة مؤتة بمكة المكرمة بالمعلم كمال عبدالله المالكي، الذي تبرع بإحدى كليتيه لشقيقه، مقدماً للجميع درساً في الإيثار وتقديم الخير والعمل به ليقتدي به الجميع، وذلك بحضور مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية.

من جانبهم كرم المعلمون صاحب الأيادي البيضاء، بقيادة التربوي عبدالله الثقفي، حيث فوجئ “المالكي” بهذا التكريم والذي أعده المعلمون، تقديراً لجهوده الدائمة والمتميزة داخل المدرسة وخارجها.

وتشرف المعلم ‏كمال عبدالله المالكي ‏باستلام وسام (سراج العلم) وهو وسام استحدث من مجلس المدرسة بقيادة عبدالله الثقفي لتكريم المعلمين المتميزين وهو أول معلم يحصل عليه باستحقاق نظير تبرعه بكليته ‏وقلده الوسام فهد الزهراني.

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