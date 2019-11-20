التمرينات الرياضية أفضل في الصباح‎ لهذه الأسباب!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

تعتبر ممارسة التمرينات الرياضية مهمة للمحافظة على الجسم، لكن هل تساءلتي يوماً سيدتي عن بعض الأسباب المقنعة لممارسة التمرينات الرياضية في الصباح؟



كان هناك نقاش طويل حول الوقت الأنسب من اليوم لممارسة الرياضة، فبعض الأشخاص يفضلون النوم في الصباح وممارسة التمرينات في وقت لاحق من اليوم، بينما يفضل البعض الآخر بدء يومهم بالرياضة.

إليك أهم الأسباب التي تبين لك أهمية ممارسة التمرينات الصباحية وبدء يومك بنشاط وحيوية :

النشاط الذهني

من المؤكد أن آخر شيء قد تفكرين فيه عند الاستيقاظ هو ممارسة الرياضة، لكنها في الواقع تساعدك في زيادة نشاطك الذهني والقدرة على التركيز، وهذا السبب الذي يجعل ممارستها صباحاً أفضل لتبدأي يومك بذهن متيقظ ونشيط.

تسريع عملية الأيض

تشير بعض الدراسات إلى أنّ ممارسة الرياضة في الصباح تساعدك على تحفيز عملية الأيض وحرق الدهون في الجسم طوال اليوم.

ويعدّ رفع الأوزان من أفضل الطرق لحرق الدهون لذا تأكدي من إدراجها في برنامجك الرياضي.

Advertisements

تجنبي الازدحام

إذا كنت من الأشخاص الملتزمين بممارسة الرياضة يومياً، فإنّ فترة الصباح الوقت الأمثل لها، بسبب قلة الازدحام.

فالرياضة في الصباح تجعلك أكثر التزاماً وأكثر قدرة على المواظبة عليها مقارنة بممارستها في المساء.

لتنظيم الوقت

الصّباح أكثر الأوقات التي يكون الشخص فيها متفرّغاً، على عكس ساعات الليل المليئة بالأعمال والمواعيد.

فليس هناك شعور أفضل من الحصول على مساء خاص بك لتفعلي فيه ما تريدين.

نوم هانئ

التمرينات الصباحية تزيد من نشاطك وطاقتك، وممارسة الرياضة في الصباح ستعطيك الفائدة دون أن تؤثر على نومك وستمكنك من الحصول على نوم هادئ في الليل وستساعدك أيضاً على تنظيم الغدة الدرقية، وإيقاع الساعة البيولوجية الخاصة بك.

حرق السعرات الحرارية

كما يرى الباحثون أن الأشخاص الذين يمارسون الرياضة في الصباح يمكنهم حرق السعرات الحرارية بشكل أكبر مقارنة مع الأشخاص الذين يمارسونها في وقت متأخر من النهار.