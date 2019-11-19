أهم نتائج الأبحاث الحديثة عن فوائد الشوكولاته الداكنة!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

يتميز الشوكولاته الداكنة بفوائد صحية كثيرة، كما أنه يحتوي غالباً على كميات معتدلة أو قليلة من السكر، إليكم أهم نتائج الأبحاث الحديثة عن فوائد الشوكولاته الداكن:



1- يحمي القلب:

أفادت نتائج دراسة حديثة أن بكتيريا المعدة يمكنها تكسير مكونات الشوكولاته الداكن بسهولة، واستخلاص المركبات المضادة للالتهاب منه، ما يسهل امتصاص الجسم له. وتحمي المركبات المضادة للالتهابات عضلات القلب، وتقلل من احتمالات حدوث السكتة الدماغية.

2- يمنع تطوّر الالزهايمر:

أظهرت دراسة حديثة نشرتها دورية علم الأعصاب أن مادة ريسفيراترول المضادة للأكسدة والتي توجد في الشوكولاته الداكنة تمنع تطور الزهايمر والخرف.

Advertisements

3- يساعد على النحافة:

وجدت دراسة نشرتها مجلة الطب الباطني أن الذين يتناولون الشوكولاته الداكن بضع مرات في الأسبوع يتمتعون بوزن أخف ممن يأكلونها نادراً. وأفادت الأبحاث أن الشوكولاته الداكن يحتوي على تركيبة تساعد على عدم تراكم الدهون.

4- تهدئة الانفعالات:

يحتوي الشوكولاته الداكنة على مادة البوليفينول التي تحسن المزاج، وتمنح شعوراً بالاطمئنان، وتهدئ الانفعالات.

5- مرض السكري:

يوفر الشوكولاته الداكن حماية من مرض السكري من النوع2، حيث بينت الدراسات أن تناول جرعات عالية من مادة الفلافونويد التي يحتويها الشوكولاته الداكنة ترتبط مع انخفاض مقاومة الأنسولين، وتحسن تنظيم مستوى السكر في الدم. كما تقلل الفلافونويد أيضاً من الالتهابات التي تصاحب مرض السكري.