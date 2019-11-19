تعرف على فوائد الفلفل الأسود!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

كشف تقرير نشر مؤخراً بموقع "رعاية الصحة" الأمريكي عن أن الفلفل الأسود له فوائد مثيرة للغاية في حرق الدهون الزائدة بالجسم والمساهمة في التخلّص من الوزن المفرط، كما يتمتع بفوائد رائعة للغاية في تحسين المزاج وتعزيز عملية الهضم وأيضاً تحسين وظائف المخ وتقوية المناعة، وذلك حسب العديد من الدراسات والأبحاث الطبية التي نشرت مؤخراً.



نقدم لكِ فوائد الفلفل الأسود:

1-يُحسّن من عملية الهضم ويمنع نمو البكتيريا في الأمعاء والانتفاخ ويعتبر فاتحاً للشهية.

2- الفلفل الأسود مدّر للبول.

3- يحمي الجسم من أمراض السرطان، لأنّه غني بمضادات الأكسدة.

5- يساعد على حرق الدهون في الجسم وبالتالي يساهم في إنقاص الوزن.

6- يحارب آلام الأسنان والروماتيزم.

7- يعالج مرض البهاق.

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8- يقاوم نزلات البرد والإنفلونزا والسعال واحتقان الحلق والتهابات الجيوب الأنفية.

9- مفيد لأمراض القلب ويقلّل من تصلّب الشرايين والسكتات الدماغية والنوبات القلبية.

10- يحافظ على صحة الأسنان ويكافح التسوّس.

11- يعمل على تحفيز الجهاز العصبي وبالتالي يقلّل من الاكتئاب.

12- يقلّل من ظهور أعراض الشيخوخة المبكرة.

13- يعالج قشرة الرأس وينشّط فروتها.

14- يساعد على التخلّص من السموم في الجسم.

كما يُنصح بعدم استخدام كميات كبيرة من الفلفل الأسود لما يسببه من نزيف مخاطي في بعض الحالات، أو قرحة في المعدة، كما ينصح الحامل بعدم تناوله بكثرة حيث أن جسمها أكثر حساسية في هذه الفترة .