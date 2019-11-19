دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع ابل تطلق تحديث iOS 13.2.3 مع iPadOS 13.2.3 للأجهزة المتوافقة ظهر على التقنية بلا حدود.

بدأت شركة ابل في دفع الإصدار الجديد من تحديث iOS 13.2.3 لهواتف الأيفون المتوافقة، كما أطلقت تحديث iPadOS 13.2.3 لأجهزة الآيباد، على أن تنطلق الإصدارات الجديدة بتصحيح لأخطاء النظام مع بعض التغييرات.

وينطلق التحديث الجديد من iOS 13.2.3 بحجم 90 ميجا بايت، على أن يتغير حجم التحديث وفقاً للجهاز، ومن المقرر أن يتضمن التحديث بعض التغييرات التي نستعرضها في السطور القادمة.

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تصحيح مشكلة تعطل النظام في البحث، في البريد الإلكتروني، والملفات أو البحث في الملاحظات.

تصحيح مشكلة عدم عرض الصور والروابط في العرض الخاص بتفاصيل الرسائل.

معالجة المشكلة التي تؤدي إيقاف تحميل المحتوى في الشاشة الخلفية للتطبيقات.

معالجة المشكلة التي تؤدي إلى منع البريد الإلكتروني من جلب الرسائل الجديدة، مع عدم القدرة على إدراج المحتوى الأصلي للرسائل في حسابت Exchange.

يذكر أن ابل حرصت على دفع مجموعة من التحديثات المتتالية للنظام والتصحيح بدءاً من الشهر الماضي، لمعالجة المشاكل التي تظهر في نظام iOS، والتي لوحظت عبر الكثير من المستخدمين.

المصدر

هذا الموضوع ابل تطلق تحديث iOS 13.2.3 مع iPadOS 13.2.3 للأجهزة المتوافقة ظهر على التقنية بلا حدود.