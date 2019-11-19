دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper أمير الكويت يكلف صباح الخالد بتشكيل الحكومة الجديدة

كلف أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد بمنصب رئيس مجلس الوزراء.

وكان الشيخ صباح الأحمد، استقبل بقصر بيان صباح اليوم، على التوالي رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم والشيخ ناصر المحمد رئيس مجلس الوزراء السابق والشيخ جابر المبارك، وذلك في إطار المشاورات التقليدية الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة.

وحسب الدستور «لا يجوز لمن يتولى منصب رئيس الوزراء أن يتولى حقيبة وزارية أخرى»، لذلك ستصبح حقيبتا الخارجية والدفاع شاغرتين مما يتطلب تعيين وزيرين جديدين أو يتم شغلهما بالوكالة.

وكان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد جابر الصباح، أعرب عن تقديره لرئيس مجلس الوزراء المعتذر عن عدم تشكيل الحكومة الجديدة الشيخ جابر المبارك.

وقال أمير الكويت - في اللقاء الذي عقد بقصر بيان، الإثنين: «يؤسفنا اعتذارك عن عدم تشكيل الحكومة، وفي نفس الوقت يجب أن تعرف أنك أكبر من الكرسي وأقوى من كل شيء.. أنت جابر المبارك الذي نجله ونحترمه.. بارك الله فيك.. ودع الأمور تتكشف وتظهر الحقيقة ويرى الجميع ما قمت به وتحملته.. جزاك الله خيرًا»، بحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وكان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أصدر، في وقت سابق اليوم الإثنين، أمرًا أميريًّا بتعيين الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيسًا لمجلس الوزراء، إلا أن الشيخ جابر المبارك اعتذر عن تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة.

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وأفادت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) بأن أمرًا أميريًّا صدر بإعفاء وزيري الدفاع والداخلية من مهامهما في حكومة تصريف الأعمال.

وذكرت الوكالة أن الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمر بإعفاء وزير الدفاع ناصر صباح الأحمد الصباح ووزير الداخلية خالد الجراح الصباح من تصريف العاجل من شؤون منصب كل منھما.

وكلف الأمير وزير الخارجية صباح خالد الحمد الصباح بتصريف العاجل من شؤون وزارة الدفاع.

كما كلف أنس خالد ناصر الصالح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بتصريف العاجل من شؤون وزارة الداخلية، وذلك إلى حين تشكيل الوزارة الجديدة.

وأعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، مشاورات جديدة تبدأ غدًا لاختيار رئيس للحكومة بعد اعتذار الشيخ جابر المبارك عن التكليف الجديد .

وقال الغانم، في تصريح صحفي، إن «اعتذار المبارك خطوة جديرة بالثناء من رئيس مجلس الوزراء لإثبات براءته».