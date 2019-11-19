شركة فورد تصفي النسخ المتبقية من "فليكس"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

بعد أن قررت وقف تصنيعه رسميا، أعلنت شركة فورد عن أنها حاليا تعمل على تصفية النسخ المتبقية من طراز "فليكس" بالأسواق، بتوفيرها لنسبة خصم كبيرة للراغبين في اقتناء النسخ الأخيرة منه.



وقال موقع "موتور وان" إن شركة فورد تعرض خصما يصل لـ 6000 دولار على كل نسخة من النسخ المتبقية من طراز "فيليكس" وتطمح لتصفية هذه النسخ وبيعها بالكامل قبل نهاية الربع الأول من عام 2020 المقبل.

وأوضح الموقع أن هذا الخصم الذي عرضته فورد على النسخ المتبقية من طراز "فيليكس"، سار في كل من مدينة ديترويت، ومدينة لوس أنجلوس ومدينة ميامي ومدينة نيويورك داخل الولايات المتحدة الأمريكية.

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وبعد عشرة سنوات من طرحها، قررت شركة فورد وقف تصنيع طراز "فليكس"، الذي كان يعتبر من أقدم الموديلات الصامدة في وجودها بالأسواق الأمريكية.

وذلك وفقا لموقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، الذي ذكر أنه منذ بداية تصنيعه عام 2009، أنتجت فورد من طراز "فليكس" 296,000 ألف نسخة.

وأفاد الموقع الأمريكي بأن أقدميه طراز "فليكس" جعلت من الصعب وجود قطع غيار له في الوقت الحالي، مع ارتفاع تكلفة القطع النادرة المتوفرة من قطع الغيار هذه، وذلك يصعب عملية الحفاظ عليه مع مرور الوقت.

وكان يعمل طراز "فليكس" من فورد، بمحرك توربيني مزدوج، من فئة V6 بسعة 3.5 لتر، وينتج قوة 355 حصانا، مع ناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ6 سرعات.