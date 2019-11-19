شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع الكورى الجنوبى يتوجه إلى السعودية لتعزيز العلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجه وزير الدفاع الكورى الجنوبى جونج كيونج دو إلى المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء للاجتماع مع كبار المسئولين هناك لبحث سبل تعزيز العلاقات الدفاعية الثنائية.

وقال مكتب الوزير - فى بيان نقلته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية - إن الوزير يعتزم لقاء ولى العهد السعودى محمد بن سلمان عبد العزيز وكبار المسئولين الأمنيين والدفاعيين لمناقشة سبل تطوير التعاون الثنائى فى مجال الدفاع.

يأتى ذلك بعد ختام جولة جونج إلى تايلاند؛ حيث شارك في الاجتماع السادس لوزراء دفاع دول الآسيان، ومن المنتظر أن تستغرق زيارته إلى المملكة العربية السعودية خمسة أيام.

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