شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة» تحذر من الاحتطاب وقطع الأشجار.. عقوبة رادعة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نشرت وزارة البيئة والمياه والزراعة على حسابها الرسمي على منصة “تويتر” للتغريدات القصيرة قائمة بالغرامات التي قد تقع على من يقوم بقطع أو نقل أو التجارة بالأشجار.

وأوضحت “البيئة” أنه بالإضافة إلى الضرر البيئي، الناتج عن هذه الممارسات فإن قطع الأشجار يُعرض المخالف لغرامة تصل إلى 50 ألف ريال، في حال الاحتطاب بغرض التجارة ، و5000 غرامة قطع الشجرة الواحدة، و10000 ريال غرامة نقل الحطب المحلي، وتتضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة مع إلزام المخالف بإصلاح الأضرار.

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