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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما لا تعرفه عن اليوجا! والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
أظهرت نتائج دراسة علمية، أن ممارسة "اليوجا" تساعد في تحسين صحة المصابين بالتهاب المفاصل، وتخفيض أعراض هذا المرض.
يذكر انه يتعرّض لالتهابات المفاصل خمس الأشخاص الذين بلغوا الـ 65 من العمر، وقد ثبت أن النشاط البدني يمنع تطور هذا المرض.
وأجرى العلماء إختبارات اشترك فيها 75 شخصا أعمارهم 18 سنة وأكثر، يعانون من التهاب مفصل الركبة أو من الروماتيزم.
وطلب من مجموعة منهم ممارسة رياضة "اليوغا" في نادٍ رياضي وتطبيق التمارين في البيت لمدة 8 أسابيع.
وتبيّن بعد انتهاء الاختبار، تحسّن الحالة البدنية والنفسية لأفراد هذه المجموعة، مقارنة بالآخرين بنسبة 20%.
ويذكر أن نتائج دراسة سابقة بيّنت أن ممارسة رياضة "اليوغا" تساعد في تنيظم مستوى ضغط الدم.
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