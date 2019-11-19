ما لا تعرفه عن اليوجا!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أظهرت نتائج دراسة علمية، أن ممارسة "اليوجا" تساعد في تحسين صحة المصابين بالتهاب المفاصل، وتخفيض أعراض هذا المرض.



يذكر انه يتعرّض لالتهابات المفاصل خمس الأشخاص الذين بلغوا الـ 65 من العمر، وقد ثبت أن النشاط البدني يمنع تطور هذا المرض.

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وأجرى العلماء إختبارات اشترك فيها 75 شخصا أعمارهم 18 سنة وأكثر، يعانون من التهاب مفصل الركبة أو من الروماتيزم.

وطلب من مجموعة منهم ممارسة رياضة "اليوغا" في نادٍ رياضي وتطبيق التمارين في البيت لمدة 8 أسابيع.

وتبيّن بعد انتهاء الاختبار، تحسّن الحالة البدنية والنفسية لأفراد هذه المجموعة، مقارنة بالآخرين بنسبة 20%.

ويذكر أن نتائج دراسة سابقة بيّنت أن ممارسة رياضة "اليوغا" تساعد في تنيظم مستوى ضغط الدم.