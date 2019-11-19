اعتماد 72 مليون درهم لسداد مديونيات عدد من مواطني الشارقة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتمدت لجنة معالجة ديون مواطني إمارة الشارقة مبلغ 72 مليوناً و280 ألف درهم، لسداد مديونية عدد من الحالات المعروضة عليها وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية إلى توفير الحياة المستقرة والعيش الكريم لأبنائه المواطنين.

وأكد راشد أحمد بن الشيخ رئيس الديوان الأميري، رئيس لجنة معالجة ديون مواطني إمارة الشارقة، أن اللجنة اعتمدت ضمن الدفعة ال 19 مبلغ 72 مليوناً و280 ألف درهم، لسداد مديونية عدد من الحالات من فئة المطلوبين قانونيا، وفئة المحكوم عليهم بقضايا مالية، وفئة الغارمين والمعسرين وفئة المتوفين.

وأوضح رئيس لجنة معالجة ديون مواطني إمارة الشارقة، أن إجمالي المبالغ التي تمت معالجتها منذ الدفعة الأولى حتى الدفعة ال 19، بلغ 734 مليوناً و879 ألفاً و153 درهماً، وبلغ مجموع المستفيدين 1477 مستفيداً. (وام)