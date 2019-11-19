منتخب الجزائر يعود بفوز شاق من بوتسوانا

صحيفة الخليج الالكترونية

حافظ المنتخب الجزائري على سلسلة انتصاراته في عهد المدرب، جمال بلماضي، بعد أن حقق، اليوم الإثنين، فوزا شاقا على بوتسوانا، بهدف دون رد في الجولة الثانية من المجموعة الثامنة بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم أفريقيا 2021.

هدف المباراة الوحيد سجله الجناح يوسف بلايلي، في الدقيقة 15.

وعانى لاعبو المنتخب الجزائري من صعوبة كبيرة في تطبيق طريقة لعبهم المعتادة، بسبب سوء أرضية الميدان، والاندفاع البدني الكبير من جانب لاعبي بوتسوانا.

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ومنح المدرب بلماضي، تعليمات للاعبيه بالاعتماد على الكرات الطويلة، وتفادي تناقل الكرة على الأرض.

بداية المباراة كانت قوية من جانب أبطال أفريقيا، حيث نجح اللاعب بلايلي في افتتاح التسجيل بعد ربع ساعة فقط، من ضربة ركنية مباشرة، حيث استغل تقدم الحارس ليرسل كرة بالمقاس في الزاوية البعيدة.

وبهذا الفوز، رفع المنتخب الجزائري رصيده إلى 6 نقاط، في صدارة المجموعة الثامنة.