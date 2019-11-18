هذا الموضوع هواوي تستعد للإعلان عن هاتف Nova 6 5G في ال 5 من ديسمبر المقبل ظهر على التقنية بلا حدود.
ينطلق مؤتمر هواوي القادم في 5 من ديسمبر للإعلان الرسمي عن هاتف Nova 6 5G الذي يأتي بكاميرة سيلفي مزدوجة في ثقب الشاشة، مع دعم تصوير سيلفي بزوايا عرض واسعة 105درجة.
أكدت شركة هواوي على موعد مؤتمرها القادم في بداية شهر ديسمبر لإطلاق إصدارها المميز Nova 6 5G، حيث يعقد المؤتمر في الصين بعد إنتهاء مؤتمر Mate Pad لاحقاً هذا الشهر.
ولقد أكد إعلان تشويقي من هواوي على تصميم الكاميرة المزدوجة في ثقب الشاشة في هاتف Nova 6 5G التي ستدعم المستخدم في تصوير بزوايا عرض واسعة 105 درجة، كما تدعم كاميرة السيلفي الرئيسية تقنية night scene 2.0 للتصوير الليلي، مع مستشعر بدقة 32 ميجا بيكسل.
أيضاً من المقرر أن يدعم هاتف Nova 6 5G الإتصال بشبكات 5G SA/NSA، كما كشفت تسريبات TENAA عن دعم الهاتف لتقنية الشحن السريع مع شاحن بقدرة W40، كما يأتي هاتف Nova 6 بنماذج 4G مع رقاقة معالج Kirin 990 ونموذج 5G مع رقاقة Kirin 990 5G، أيضاً يتميز الهاتف بكاميرة خلفية رباعية.
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هذا الموضوع هواوي تستعد للإعلان عن هاتف Nova 6 5G في ال 5 من ديسمبر المقبل ظهر على التقنية بلا حدود.
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