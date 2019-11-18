تركيا ستبدأ عملية في سوريا إذا لم يتم إخلاء المنطقة من وحدات حماية الشعب

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو

ذكرت قناة خبر ترك اليوم الاثنين أن وزير الخارجية التركي قال إن أنقرة ستبدأ عملية عسكرية في شمال شرق سوريا إذا لم يتم إخلاء المنطقة ممن وصفهم بالإرهابيين.

ونقلت القناة عن الوزير مولود جاويش أوغلو قوله إن الولايات المتحدة وروسيا لم تنفذا ما نصت عليه الاتفاقات التي أوقفت عملية تركية ضد وحدات حماية الشعب الكردية في شمال شرق سوريا الشهر الماضي.

وينص الاتفاق على نقل وحدات حماية الشعب، التي تعتبرها تركيا منظمة إرهابية، من مساحة شاسعة من الأرض على حدود تركيا في شمال شرق سوريا.