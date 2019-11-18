مسؤول أمريكي: مصر معرضة لخطر العقوبات الأمريكية بسبب شراء مقاتلات روسية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية والعسكرية آر. كلارك كوبر قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية اليوم الاثنين إن شراء مصر طائرات مقاتلة روسية يعرضها لخطر العقوبات الأمريكية كما يهدد مشترياتها من العتاد الأمريكي في المستقبل. وأضاف آر. كلارك كوبر مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية والعسكرية أن مصر على دراية بتلك المخاطر.

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