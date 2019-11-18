شكرا لقرائتكم خبر عن طيران ناس السعودية فى محادثات لشراء طائرات ايه320 نيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس التنفيذى لطيران ناس السعودية، إن شركة الطيران الاقتصادى تجرى محادثات لممارسة جزء من خيارات شراء 40 طائرة ايه320 نيو نحيفة البدن من إيرباص. كانت طيران ناس طلبت شراء 80 طائرة ايه320 نيو فى 2017، مع خيارات لشراء 40 طائر إضافية. وقال الرئيس التنفيذي بندر عبد الرحمن المهنا لرويترز فى معرض دبي للطيران إن الشركة تخطط لإصدار إعلان مع إيرباص غدا الثلاثاء "لتأكيد شيء أو اثنين"، لكنه رفض الإفصاح عما إذا كان الأمر يتعلق بطلبية طائرات.

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