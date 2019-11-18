“العمل” تدرس توطين الأسواق المركزية للخضار والفواكه

صحيفة الخليج الالكترونية

كشفت مصادر عن أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تجري دراسة لتوطين الأسواق المركزية للخضار والفواكه في كافة مناطق المملكة، بهدف فتح المجال للمواطنين للعمل بالقطاع.

وأوضحت المصادر وفقاً لـ”اليوم” أن الوزارة قامت برصد القطاعات التي يمكن توطينها، وذلك بالمشاركة مع بعض الجهات الحكومية.

يذكر أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية كانت قد أصدرت قراراً بتوطين 12 قطاعاً اقتصادياً على 3 مراحل وهي: محال السيارات والدراجات النارية، ومحال الملابس الجاهزة وملابس الأطفال، ومحال الأواني المنزلية، والمستلزمات الرجالية، ومحال الأثاث المنزلي والمكتبي.

كما شملت محال الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والساعات، والنظارات، والأجهزة والمعدات الطبية، والحلويات، ومواد الإعمار والبناء، والسجاد، إضافة إلى محال قطع غيار السيارات.