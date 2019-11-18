شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش السورى يستعيد السيطرة على ثانى أكبر محطة كهرومائية فى البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعادت قوات الجيش السورى السيطرة على محطة الطاقة الكهرومائية "تشرين"، الواقعة على نهر الفرات، والتى تعد ثانى أكبر محطة لتوليد الطاقة فى سوريا.

من جانبها، قالت مصادر روسية، وفقا لما أوردته قناة (روسيا اليوم)، إن الشرطة العسكرية الروسية ستبدأ اليوم دوريات في محيط هذه المنشأة الاستراتيجية.

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يذكر أنه تم بناء محطة "تشرين" لتوليد الطاقة الكهربائية قبل 20 عاما على ضفة نهر الفرات، وعلى بعد 90 كيلومترا عن مدينة حلب، وعمل على بنائها مهندسون روس وسوريون، وتنتج نحو 630 ميجاواط.

وكان الجيش السورى قد استعاد في وقت سابق السيطرة على أكبر محطة كهرومائية في مدينة الطبقة التابعة لمحافظة الرقة، التي كانت تحت سيطرة مسلحى داعش.