هواوي تحدد موعد الإعلان عن حاسوبها اللوحي الشبيه بـ"آيباد برو"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - هواوي تحدد موعد الإعلان عن حاسوبها اللوحي الشبيه بـآيباد برو

الإثنين 18 نوفمبر 2019

الخليج 365

نشر موقع 91Mobile قبل نحو أسبوعين ما قال إنها صور مسربة لحاسوب لوحي تعمل على تطويره شركة هواوي، ويبدو أنه سيكون شبيهًا بحاسوب آيباد برو الذي تنتجه شركة آبل.



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ولم يكن يُعلم حينئذ متى تعتزم هواوي الإعلان عن هذا الحاسوب، ولكن مسؤولًا في الشركة حدد اليوم ما يبدو أنه الموعد المقرر للإعلان عن الجهاز.

ونشر الرئيس التنفيذي لشركة هواوي (ريتشارد يو) تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي الصيني (ويبو) Weibo قال فيها إن هواوي تعتزم عقد حدث خاص بسلسلة حواسيب (ميت باد) MatePad في 25 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

ومن الصور التي سُربت يبدو أن يبدو الفرق الواضح بين الحاسوب اللوحي الذي تعمل عليه الشركة الصينية، وآيباد برو في الكاميرات، إذ يقدم حاسوب هواوي كاميرتين خلفيتين، وأخرى أمامية في ثقب ضمن الشاشة. وإلى جانب تقليد التصميم، يبدو أن هواوي تعتزم تقليد الاسم، إذ قال صاحب التسريبات الشهير (إيفان بلاس) في تغريدة له على موقع تويتر: إن الشركة تعتزم إطلاق اسم (ميت باد برو) MatePad Pro على الجهاز.