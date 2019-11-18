شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يبحث ورئيسة وزراء بنجلاديش تعزيز التعاون والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، دينيس مانتوروف وزير الصناعة والتجارة في جمهورية روسيا الاتحادية، وليان كاريت النائب التنفيذي لرئيس شركة بوينج والرئيس التنفيذي لقطاع الدفاع والفضاء والأمن في الشركة وإيريك ترابيير رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة داسو للطيران، المشاركين في فعاليات الدورة الـ 16 لمعرض دبي الدولي للطيران 2019 التي انطلقت أمس في مطار آل مكتوم الدولي «دبي وورلد سنترال».ورحب سموه بضيوف الدولة وتمنى لهم التوفيق والنجاح في مشاركاتهم في المعرض.وبحث سموه والحضور فرص التعاون المشترك بين دولة الإمارات والدول والمؤسسات التي يمثلونها في المعرض بما يحقق المصالح المتبادلة خاصة في مجالات صناعة الطيران والفضاء والاستثمار فيه.كما جرى استعراض عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادل وجهات النظر بشأنها.وتبادل سموه وضيوف الدولة الحديث حول أهمية فعاليات معرض دبي الدولي للطيران 2019 - الذي تشارك فيه حوالي 160 دولة و1300 شركة و165 طائرة مدنية وعسكرية - لما يمثله من منصة عالمية لعرض أحدث ما توصل إليه القطاع وأنتج في مجال صناعة الطيران والدفاع والفضاء وتقنياتها.حضر اللقاءات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي للمطارات وخلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.على صعيد متصل، التقى صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أمس، الشيخة حسينة واجد، رئيسة وزراء جمهورية بنجلاديش الصديقة، على هامش فعاليات الدورة السادسة عشرة لمعرض دبي الدولي للطيران.ورحب سموّه بالشيخة حسينة، وبحثا علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها، بما يحقق المصالح المتبادلة لدولة الإمارات وجمهورية بنجلاديش الصديقة.كما استعرضا عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.وتطرق سموّه ورئيسة وزراء بنجلاديش، إلى فعاليات الدورة السادسة عشرة لمعرض دبي الدولي للطيران، وأهميتها في تعزيز مكانة دولة الإمارات والمنطقة، وريادتها في صناعة المعارض والطيران، وصياغة توجهاتها واستشراف مستقبلها.وأكدا، في ختام اللقاء، حرصهما المشترك على تطوير التعاون، والارتقاء به، بما يحقق المنفعة المتبادلة والمصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما، خاصة في القطاعات التي تدعم التنمية المستدامة، وتسهم في تحقيق التقدم والازدهار لشعبيهما.حضر اللقاء سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، وخلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، ومحمد مبارك المزروعي، وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي. (وام)