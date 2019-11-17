دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي جمبو للإلكترونيات تطرح حلولاً متكاملة للمنازل الذكية للعملاء

© alqiyady جمبو للإلكترونيات تطرح حلولاً متكاملة للمنازل الذكية للعملاء

جمبو للإلكترونيات تطرح حلولاً متكاملة للمنازل الذكية للعملاء في دولة الإمارات(Jumbo Unwired)

© alqiyady جمبو للإلكترونيات تطرح حلولاً متكاملة للمنازل الذكية للعملاء

دبي، دولة الإمارات، 17 أكتوبر 2019: تطرح جمبو للإلكترونيات، الشركة الرائدة في تجارة تجزئة الأومني شانيل بالمنطقة مفهوم المنازل الذكية والمؤتمتة في أنحاء دولة الإمارات، عبر حلولها الذكية التي يتولى توفيرها للعملاء فريقها من المختصين المدربين "فريق جمبو التقني (Jumbo Unwired)".

وتوفر جمبو للإلكترونيات طيفاً واسعاً من المنتجات الذكية المختارة من أنحاء العالم، والتابعة لعلامات تجارية رائدة مثل سوني، سونس، بوز لمنتجات الصوتيات الذكية، وأمازون لأجراس الأبواب وكاميرات المنازل، نيوكي ويال للأقفال الذكية، أرلو لكاميرات المراقبة، دايسون وأي روبوت للمكانس الكهربائية، فوكولينك وليفكس للإضاءة الذكية، تي بي لينك ودي لينك لأجهزة التشبيك، أمازون وجوجل للمنصات الذكية ومكبرات الصوت، إتش بي تانجو للطابعات الذكية، فيبارو لمنصات التحكم والمستشعرات، وغيرها من الأجهزة الذكية، وعدد من أجهزة نظام شاومي البيئي.

وتتيح هذه الأجهزة للعملاء التحكم في منازلهم عبر الأوامر الصوتية ومن خلال منصات التحكم مثل أمازون إكو المزود بألكسا، وجوجل هوم. وتسمح منصات التحكم الذكي تلك للمستخدمين بإطفاء أو إشعال الأضواء أو إخفاتها، وغلق الأبواب، وضبط درجة حرارة الجو داخل المنزل، وإجراء المكالمات الهاتفية، وتشغيل الموسيقى أو التحكم في التليفزيون عن بعد، وعبر الأوامر الصوتية.

ويشتمل طرح جمبو للإلكترونيات على أربع فئات من المنتجات:

حلول الاتصال الذكية للمنزل لترقية قدرات الاتصال واسعة النطاق

حلول الأمن الذكية لتأمين البيئة المحيطة والدخول الآمن للمنزل من دون الحاجة لمفاتيح

حلول الترفيه الذكية لتوفير ما يتطلع إليه العملاء في المنزل من مستويات راقية من الصوت، وجودة الاتصال لاستقبال خدمات نتفلكس/ برايم، وغيرها من خدمات الفيديو حسب الطلب الترفيهية

حلول الأتمتة الذكية للكمبيوترات والطابعات المنزلية وغيرها من منتجات تعزيز الإنتاجية

وتبدأ هذه الخدمة الشاملة من جمبو عبر إجراء تقييم يقوم به فريق جمبو التقني (Jumbo Unwired)، لفهم متطلبات منازل العملاء من أجهزة، وتركيبها وضمان تواصلها وسط بيئة سلسة يمكن إدارتها عبر منصة تحكم واحدة لراحة المستخدمين. ويمكن كذلك للعملاء الذين قاموا بشراء أجهزة ذكية من مواقع أخرى الاستفادة من خدمات فريق جمبو التقني (Jumbo Unwired) لتركيب هذه الأجهزة.

وقال بانكاج كومار، رئيس التجزئة الأومني شانيل في جمبو للإلكترونيات: "مع اقتراب توفر اتصالات الجيل الخامس، تزداد شعبية الأجهزة المندرجة في فئة إنترنت الأشياء والأجهزة الأخرى ذات القدرات الاتصالية، وقد أدركنا حاجة العملاء إلى مساعدة متخصصة في هذا الصدد لتقييم متطلبات المنازل الذكية، وتوفير الحلول المناسبة لها. وتتطلب العديد من هذه الأجهزة خبرة متخصصة لتركيبها بشكل صحيح وضمان اتصالها بسلاسة مع بعضها البعض، والتأكد من قدرة العملاء على الوصول إلى كافة خصائصها واستخدامها. وهنا تزيد الحاجة إلى رأي متخصص، وتركيب للأجهزة خال من المتاعب لتثبيت شبكات الأجهزة الذكية. ومن هنا، توفر جمبو حالياً للعملاء خدمة متكاملة قادرة على تلبية كافة متطلباتهم المتعلقة بالمنزل الذكي عبر مجموعة كبيرة من المنتجات وفريق من المحترفين المدعومين بأحد أكثر العلامات التجارية حيازة لثقة العملاء".

وأضاف فائلاً: "باعتبارها من أولى الشركات الموفرة لخدمات المنازل الذكية في دولة الإمارات، يوفر فريق جمبو التقني (Jumbo Unwired) للمستهلكين العديد من الفوائد، ونقدم عبر هذه المبادرة القيمة للعملاء خبرات محترفة عبر فريق من المتخصصين بما يوفره من قائمة حلول متكاملة بما فيها المنتجات، والتركيب، والدمج، وخدمات دعم ما بعد البيع".

ويواكب طرح خدمات فريق جمبو التقني (Jumbo Unwired) رؤية 2021، ورؤية دبي الذكية 2021 الرامية إلى تجهيز الإمارة للمستقبل وتحويلها إلى مدينة ذكية نموذجية. وترمي جمبو إلى الإسهام في هذا التوجه، وقامت الشركة بالفعل بتحويل أكثر من 2000 منزل في دولة الإمارات إلى منازل ذكية خلال عام واحد.

وتشهد مجموعة جمبو اهتماما متزايداً في أنحاء المنطقة بتقنيات المنازل الذكية، بما فيها كاميرات المراقبة المتصلة بشبكة الإنترنت، ونظم أتمتة المنازل والصحة المنزلية، ومنتجات الترفيه والاتصال بما فيها أجهزة التحكم في درجة الحرارة، ومنقيات الهواء، وأجهزة التحكم الذكي بالمنازل". ووفقاً لأحدث التقارير الصادرة عن مؤسسة البيانات الدولية (IDC)، فمن المتوقع أن يشهد سوق المنازل الذكية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا نمواً سنوياً بنسبة 22% حتى العام 2022.

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ويضم فريق جمبو التقني (Jumbo Unwired) 20 مهندساً ومبرمجاً مؤهلاً لتوفير متطلبات حلول المنازل الذكية للعملاء. ومختصين ذوي خبرات فنية، وفنيين تتركز مهمتهم على فهم وتحليل احتياجات العملاء.

وفي سعيها لضمان تجارب خدمة سلسة، توفر جمبو خدمة الفحص الفني عن بُعد، وخدمات داخل المنازل نفسها، تتضمن خدمة تقييم أجهزة المنزل الذكي مجاناً، تليها خدمة شراء الأجهزة وتركيبها لضمان حصول العملاء على أفضل تجارب استخدام لمنازلهم الذكية. وتُعد جمبو شركة التجزئة الوحيدة في المنطقة التي تقوم بتوفير ضمان لدة عام على خدماتها. -انتهى-

نبذة عن جمبو:

تأسست شركة جمبو للإلكترونيات في العام 1974. وتعتبر الشركة الرائدة في الامارات المتخصصة في مجال التكنولوجيا والالكترونيات الاستهلاكية. وتعد جمبو الموزع الرئيسي للعلامات التجارية سوني وأيضا الموزع الموثوق لمجموعة من العلامات التجارية الرائدة عالميا مثل "اتش بي"، "آبل"، "كاسيو"، "دايسون"، "جورينجي" "لينوفو"، "بروذر"، "بلاكبيري" "آيسر"، "أزوس"، "بجاج"، "ديكن"، "ديل"، "إبسون"، غورنجي"، "إتش تي سي"، "هايسنس"، "إل جي"، "موتورولا، "سامسونغ"، "سينهير"، "يوتا"، "أ بي"، "زولو"، و"لافا". وتعتبر جمبو الشركة الأم للعلامة التجارية "سوبرا" المصنعة للإلكترونيات بأسعار معقولة، حيث توفر أجهزة منزلية ومنتجات الالكترونيات الاستهلاكية في جودة عالية وأسعار مناسبة. وللشركة أكثر من 24 محل للبيع بالتجزئة وتسع مراكز للخدمة تتوزع في أرجاء الامارات السبع، بالإضافة الى شبكة توسيع محلاتها للبيع بالتجزئة في كل من قطر والبحرين والكويت حاليا.

قامت شركة جمبو بإطلاق المفهوم المتطور والأول من نوعه في التسوق عبر الانترنت في نوفمبر 2014 عبر بوابة التسوق الالكترونية www.jumbo.ae، التي تعتبر امتداداً لشبكة جمبو ولتساعد في التقرب أكثر من المتسوقين بتوفير أفضل التسهيلات، مما ساهم في تطوير خبرة جمبو في الأسواق المحلية. يقدم الموقع عدداً من الخدمات المتميزة والمتطورة في مجال الالكترونيات، وهي تعد الأولى من نوعها في المنطقة والتي تشمل التسليم المرن عبر تقنية اضغط واستلم وميزة الدفع بالبطاقة الائتمانية عند الاستلام، وميزة نقرتين لشراء المنتج وغيرها من الخبرات المذهلة.

للاستفسارات الإعلامية:

روز ماناوج

بي. بي. جي أورانج

هاتف: +971 4 506 5579

ملحق

للمزيد من المعلومات حول المنازل الذكية من جمبو، يرجى زيارة: http://smart-home.ae/

شهادات العملاء 1:

شهادات العملاء 2:

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