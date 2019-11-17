هذا الموضوع الفيس بوك تبدأ في إختبار إحدى مميزات الإنستقرام التي تأتي بعنوان Popular Photos ظهر على التقنية بلا حدود.
تستعد شركة الفيس بوك لجلب إحدى المميزات التي أشتهر بها تطبيق الإنستقرام إلى تطبيق الفيس بوك، والتي تعرض الصور الأكثر شعبية على منصة الفيس بوك، على أن تأتي الميزة الجديدة بعنوان “Popular Photos”.
يعرض تطبيق الفيس بوك صور مصغرة لمجموعة من مقاطع الفيديو المقترحة للمستخدم عند مشاهدة مقطع الفيديو في وضع الشاشة الكاملة، ولقد أكد تقرير جديد على أن هذه الميزة تقدم في التطبيق أيضاً للصور الأكثر شعبية المقترحة للمستخدمين.
يمكن للمستخدمين الآن النقر على إحدى الصور في تطبيق الفيس بوك للإنتقال إلى وضع ملء الشاشة في العرض، والتي تأتي مع خلفية سوداء، إلا أن هذه الميزة لا تتيح للمستخدمين الآن التمرير إلى الأسفل، لكن مع ميزة Popular Photos الجديدة سيتاح للمستخدمين التمرير إلى أسفل لعرض الصور الأكثر مشاهدة المقترحة على منصة الفيس بوك.
ولقد عرفت هذه الميزة في تطبيق الإنستقرام في feed، كما تعمل الفيس بوك على إقتطاع التعليقات التوضيحية على الصور بعد 65 حرف.
من جانب أخر أكدت شركة الفيس بوك على الإنتهاء من إختبار ميزة Popular Photos إستعداداً لدفعها للمستخدمين، إلا أن الشركة لم توضح جدولها الزمني لدفع الميزة بشكل محدد حى الآن.
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هذا الموضوع الفيس بوك تبدأ في إختبار إحدى مميزات الإنستقرام التي تأتي بعنوان Popular Photos ظهر على التقنية بلا حدود.
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