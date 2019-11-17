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14 ديسمبر.. النطق بالحكم على عمر البشير

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دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

حددت محكمة الفساد في السودان جلسة الـ 14 من ديسمبر المقبل للنطق بالحكم في قضية الرئيس السوداني السابق عمر البشير، وفق لتقرير بثته "قناة الغد" الإخبارية.

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وقال عضو هيئة دفاع البشير محمد الحسن الأمين، إنه سيجرى تقديم مرافعات الدفاع في الـ 24 من الشهر الجاري على أن يتم النطق بالحكم رسميا في 14 من ديسمبر.

واستمعت المحكمة في جلسة اليوم لشهادة المراجع العام للسودان، وذلك بعدما أصدرت المحكمة أمرا بالقبض عليه بعد رفضه الشهادة في الجلسة السابقة.

ويرى مراقبون أن الفترة القريبة المقبلة ستشهد عقد محاكمات في حق عدد من رموز النظام السابق بعد أن تقدمت عدة جهات ببلاغات بحق من قاموا بانقلاب البشير على السلطة عام 1989، كذلك قدمت بلاغات في واقعة إعدام 28 ضابطا من الجيش عام 1990 بتهمة الانقلاب على البشير.

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مع أشعة الشمس التي تشرق من خلف جبل توتيل في كسلا، شرقي السودان، يستيقظ سكان المدينة المتاخمة للحدود مع دولة إريتريا على روائح البن المغلي التي تملأ الأجواء. إذ يتميز أفراد قبائل شرق السودان في ولاياته الثلاث،
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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