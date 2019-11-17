تحويل شركات مساهمة إلى التحقيق لقصور الحوكمة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

أعلن د. عبيد الزعابي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، أن الهيئة تدرس طلبات عدة لطرح بعض الشركات للاكتتاب الأولي، كما تدرس الموافقة على طلب لعملية استحواذ جديدة، في وقت رفعت مقترح تعديلات إلى وزارة الاقتصاد بخصوص عمليات الدمج والاستحواذ، وكذلك تعديلات على قانون الشركات تسمح بتطوير صناعة رأس المال المخاطر في السوق، وشروط تحول الشركات، بما في ذلك فتح نسبة بيع حصص الملاك، والتي لا تتجاوز 30% حالياً.

أكد الزعابي في تصريحات صحفية، استكمال إنشاء نظام للمقاصة النقدية بين سوقي أبوظبي ودبي الماليين؛ حيث تم اختياره بنجاح، وذلك بالتعاون مع المصرف المركزي، الذي تنتظر الهيئة والأسواق موافقته على النظام، لبدء العمل فيه.

وأشار الزعابي إلى أن الهيئة، قامت أيضاً بمعالجة مسألة التمثيل في الجمعيات العمومية من خلال الموافقة على مقترح «الوكيل» proxy - بعد دراسة أفضل الممارسات العالمية المعمول بها في الأسواق الأوروبية والعالمية- فيما يجري العمل على وضع آليات لتمثيل الأقلية في اجتماع الجمعيات العمومية.

وشدد الزعابي، على أن الهيئة لديها خطة استراتيجية محكمة بخصوص تعزيز أداء سوق المال تتضمن العديد من المبادرات فيما تم إعطاء المزيد من التركيز للشركات المساهمة العامة والموضوعات التي تتصل بها مثل تطوير الشفافية والإفصاح والحوكمة وتعزيز ثقة المستثمر المحلي والخارجي.

رأس المال المخاطر

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وبين الزعابي، أن الهيئة، رفعت مقترحاً لوزارة الاقتصاد يتعلق بتعديلات على قانون الشركات تسمح بتطوير صناعة رأس المال المخاطر في السوق، و شروط تحول الشركات بما في ذلك فتح نسبة بيع حصص الملاك- والتي لا تتجاوز نسبة 30% حالياً- لتكون وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.

ولفت الزعابي، إلى أن المقترحات، تضمنت أيضاً تعديلات فيما يتعلق بعمليات الدمج والاستحواذ، وتنظيم الشركة ذات الغرض الخاص «SVP» تسمح بخلق سوق عالمية متطورة للصكوك، إضافة إلى مقترحات أخرى تتفق مع أفضل الممارسات العالمية في أساليب عمل وتنظيم أسواق الأوراق المالية.

وأشار إلى أن الهيئة، رفعت مقترحاتها إلى وزارة الاقتصاد؛ حيث يتم بحثها ورفعها للجهات المعنية وفقاً للإجراءات المعمول بها لتعديل القوانين السارية بالدولة، مشيراً إلى أن أبرز هذه التعديلات، إتاحة أنظمة للاستحواذ والاندماج بأفضل صيغة ممكنة وفق أفضل المعايير المعمول بها عالمياً، وكذلك توفير أنظمة لتحول الشركات ورأس المال المخاطر وصناعة الصكوك وإزالة العوائق القانونية أمامها.

وذكر الزعابي، أن أنظمة الاستحواذ والشركات غير منظمة في قانون الشركات ويتم التعامل مع عمليات الاستحواذ على أنها «شريك استراتيجي» وهو أمر يجب أن يتم تطويره بما يسمح بتطبيق نظام الاستحواذ بشكل كامل.

وبحسب الزعابي، تضمنت المقترحات، أيضاً وفق التعديلات الجديدة إضافة وتطوير بنود على المواد المتعلقة باجتماع الجمعيات العمومية، وتنظيم اجتماع الجمعية العمومية غير العادية، وإضافة ممكنات قانونية لها بجانب تطوير البنود المتعلقة بإدارة الاستثمار.

وشدد الزعابي، على أن الأسواق في وضع أفضل الآن في ظل توفر سيولة أكبر من خلال دخول المزيد من الاستثمار الأجنبي للأسواق، وفي ظل وجود لجنة تعمل بالتعاون مع إدارات الأسواق لتحقيق المتطلبات الخاصة بترقية الأسواق واتخاذ الإجراءات التي تلبي معايير الترقية، ومنها تأسيس شركات لإدارة عمليات المقاصة والإيداع، مبيناً أن السوقين تقدما بطلبات للهيئة لترخيص تلك الشركات متوقعاً أن تبدأ تلك الشركات العمل في 2020.

وتابع: «إن قانون الاستثمار أيضاً يوفر انفتاحاً أكثر فيما يخص متطلب الملكية الأجنبية للشركات بما يوفر كافة المتطلبات للترقية. مشيراً إلى أنه «تم رفع نظامين للجهات المعنية للموافقة عليهما وهما الأسهم الممتازة والتمويل الجماعي».



قواعد جديدة



لفت الزعابي، إلى أن الدراسات التي وصلت للهيئة تبين أن المستثمر الأجنبي، يرى نقاط ضعف في شركات وساطة الأوراق المالية بوضعها الحالي لعدم وجود خدمات متكاملة لديها، فضلاً عن افتقارها لآليات للتحوط ضد المخاطر، لافتاً إلى وجود جهود لإحداث نقلة نوعية في الهيكل التنظيمي والإشرافي ل«الوساطة» وتنظيم أنظمة وسطاء المشتقات بجانب تطوير شركات وساطة الأوراق المالية لتحويلها إلى شركات خدمات مالية متكاملة تحظى بثقة المستثمر الأجنبي.