السعودية تشكر الأردن لانقاذ قوات البادية 4 سعوديين جرفتهم السيول

دبي - بواسطة محمد فارس © RobsonPL Wadi Musa, Jordan - February 8, 2019: Jordan's police car at entrance to Petra.

نشر المتحدث الرسمي باسم السفارة السعودية لدى الاردن، عبد السلام المشيطي العنزي، تغريدة على تويتر يشكر فيها قوات البادية الأردنية لانقاذهم عدد من السعوديين جرفتهم المياه في منطقة وادي راجل / الازرق. وقال العنزي في تغريدته: "شهامة أشقائنا الأردنيين لا تتوقف.. وليس لها حدود ، انقاذ اليوم ٤ مواطنين سعوديين من قبل قوات البادية الأردنية ومجموعه من الاهالي وذلك بعد أن جرفها سيل بجانب طريق الأزرق.. وتم اسعافهم لأقرب مركز صحي وعادوا الي المملكة وهم بخير الآن والحمد لله على سلامتهم." وختم تغريدته بـ "السعودية والاردن بلد واحد". وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان بلاغا ورد لوحده لسرايا الهجانة التابعة لقيادة شرطة البادية الملكية حول محاصرة اربع اشخاص من جنسية عربية داخل مركبتهم التي انقلبت جراء ارتفاع منسوب المياه في منطقة وادي راجل / الازرق ليتم التحرك للمكان وتم انقاذ الاشخاص الاربعة رغم خطورة المكان ووعورته وهم بصحة جيدة . اقرأ أيضاً : انقاذ 4 أشخاص من جنسية عربية حاصرتهم المياه في وادي الأزرق.. فيديو وصور شهامة أشقائنا الأردنيين لا تتوقفوليس لها حدود ، انقاذ اليوم ٤ مواطنين سعوديين من قبل قوات البادية الأردنية ومجموعه من الاهالي وذلك بعد أن جرفها سيل بجانب طريق الأزرق.وتم اسعافهم لأقرب مركز صحي وعادوا الي المملكة وهم بخير الآن والحمد لله على سلامتهم.#السعودية_الاردن_بلد_واحد pic.twitter.com/KiTajlXuMl عبدالسلام المشيطي العنزي ?? (@ALENAZI_KSA_) November 16, 2019

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