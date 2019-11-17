الهلال يُنهي تحضيراته لمواجهة أوراوا

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صحيفة الخليج الالكترونية
أدى فريق الهلال الأول لكرة القدم عصر اليوم السبت مرانه الأخير قبيل المغادرة إلى اليابان غدًا تأهبًا لخوض إياب نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم لعام 2019 أمـام “أوراوا الياباني” يوم الأحد بعد المقبل.
وركز مدير الجهاز الفني الروماني رازفـان لوشيسكو فـي الحصة التدريبية على الجوانب الفنية؛ إذ تخلل المران تطبيقات فنية، وجُمل تكتيكية، ومناورة على جزء من الملعب.
ومنح المدرب الروماني رازفان السباعي الدولي راحة إضافية لمدة يوم، على أن يغادروا مع بعثة الفريق غدًا.
وشهدت الحصة التدريبية متابعة رئيس مجلس إدارة النادي فهد بن سعد بن نافل.
وتتأهب بعثة الفريق للمغـادرة إلى العاصمة اليابانية طوكيو ظُهر غد الأحد.
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